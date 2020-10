Armando Incarnato peccati imperdonabili | Confessioni scottanti fuori Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ sempre tra i protagonisti di, anche quando non si trova al centro dello studio. Stiamo parlando di, uno tra i cavalieri più amati e desiderati del talk show di Maria De Filippi, ma anche dei più discussi. Ciò perchénon smette mai di stupire, proprio come ha fatto poche ore fa, parlando su Instagram di alcuniche avrebbe commesso.avrebbe fatto delleda. Tuttavia, il cavaliere campano non è uno che si pente del proprio comportamento, pur avendo manifestato ...