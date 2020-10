X Factor 2020, al via i Live stasera su Sky Uno: l'ospite è Ghali (Di giovedì 29 ottobre 2020) stasera su Sky Uno alle 21:15 torna X Factor 2020 con la prima puntata di Live, in cui i 12 concorrenti proporranno gli inediti: Ghali è l'ospite speciale. Da stasera su Sky Uno e NOW TV, alle 21:15, iniziano i Live di X Factor 2020. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara Live con una struttura che mette la musica al centro di tutto: come già successo nel corso di Audition, Bootcamp e Last Call, anche nelle sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, le esibizioni dei cantanti in gara saranno il fulcro dell'intero racconto. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020)su Sky Uno alle 21:15 torna Xcon la prima puntata di, in cui i 12 concorrenti proporranno gli inediti:; l'speciale. Dasu Sky Uno e NOW TV, alle 21:15, iniziano idi X. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la garacon una struttura che mette la musica al centro di tutto: come già successo nel corso di Audition, Bootcamp e Last Call, anche nelle sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, le esibizioni dei cantanti in gara saranno il fulcro dell'intero racconto. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di Xhanno ...

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - IlContiAndrea : X Factor 2020 rischia sul primo Live e punta già tutto sugli inediti. Emma ed Hell Raton partono favoriti: ecco per… - XFactor_Italia : ?? BIG SURPRISE! ?? Il primo Live di #XF2020 sarà lo show dei 12 brani originali dei concorrenti di X Factor 2020! - Noovyis : (X Factor 2020, al via i Live stasera su Sky Uno: l'ospite è Ghali) Playhitmusic - - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER ALPHA - E FACTOR, IL SIERO ANTIOSSIDANTE -