Sondaggi, il premier Giuseppe Conte ha perso 5 punti nell’ultima settimana ma col 40% è ancora il leader che riscuote più fiducia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli effetti delle restrizioni necessarie per rallentare il ritmo dei contagi si fanno sentire sulla popolarità del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, ma si potrebbe dire anche per la prima volta da quando è diventato capo del governo, l’indice di consenso subisce un ribasso significativo, meno 5 per cento, anche se tra i leader resta ancora il preferito. Secondo Emg-Acqua per Agorà Conte ottiene ancora il 40 per cento dei consensi. La prima inseguitrice è la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, al 38 per cento, in aumento di un punto. Sale anche Matteo Salvini, di due punti, ma resta terzo, al 33. Il leader della Lega è incalzato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli effetti delle restrizioni necessarie per rallentare il ritmo dei contagi si fanno sentire sulla popolarità del presidente del Consiglio. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, ma si potrebbe dire anche per la prima volta da quando è diventato capo del governo, l’indice di consenso subisce un ribasso significativo, meno 5 per cento, anche se tra irestail preferito. Secondo Emg-Acqua per Agoràottieneil 40 per cento dei consensi. La prima inseguitrice è la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, al 38 per cento, in aumento di un punto. Sale anche Matteo Salvini, di due, ma resta terzo, al 33. Ildella Lega è incalzato dal ...

