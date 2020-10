Roma-CSKA Sofia 0-0, il tabellino (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma - La Roma pareggia a reti inviolate la seconda gara della fase a gironi di Europa League con il CSKA Sofia . Roma-CSKA Sofia: NUMERI E STATISTICHE Roma , 3-4-2-1,: Pau Lopez; Fazio, Smalling, 11' ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020)- Lapareggia a reti inviolate la seconda gara della fase a gironi di Europa League con il: NUMERI E STATISTICHE, 3-4-2-1,: Pau Lopez; Fazio, Smalling, 11' ...

LAROMA24 : Roma-CSKA Sofia: problema alla coscia sinistra per Carles Perez #AsRoma - Lopez92Paul : RT @SasyP10: Finita 0 a 0 Roma-CSKA Sofia. Roma che ora si trova in testa al girone insieme al Cluj a 4 punti. Niente drammi, passeremo un… - ilnapolionline : Europa League - Roma bloccata: 0-0 con il CSKA Sofia - - sportli26181512 : Smalling: '#Roma, delusi per il pari. Ci è mancata energia': Le parole del tecnico giallorosso al termine del match… - IlmsgitSport : Live Roma-#cska sofia alle 21 diretta: Smalling torna in difesa. Nuova chance per Mayoral -