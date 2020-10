Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l'impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l'elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all'offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Azzerare ledi carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l'impegno che si è assunto il Gruppoin occasione dieWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la stradal'elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettriciche circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all'offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche NuovoArkana. Ma non si ferma qui e va ancora più ...

ERC | Renault debutta nel campionato con la nuova Clio Rally5, schierata da Toksport. A bordo anche Rachele Somaschini

Il Rally Ungheria che il prossimo weekend segnerà il terzultimo atto dell'ERC 2020 sarà anche l'occasione per assistere al ritorno nel campionato europeo di Toksport WRT, che avevano lasciato la scors ...

