Orrore a Nizza, tre morti nella basilica di Notre-Dame: sospetto terrorismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna la paura in Francia. Un uomo armato ha causato tre morti e diversi feriti vicino alla chiesa di Notre-Dame a Nizza e poi stato arrestato . La pista terroristica non esclusa. L attacco iniziato ...

matteosalvinimi : ?? Ancora orrore in Francia. Decapitazioni nella cattedrale di Notre-Dame, morti e feriti. Vicinanza alla comunità… - isabbah : Macron si recherà a #Nizza dopo l’attacco terroristico. Almeno 3 vittime, tra loro una donna che sarebbe stata deca… - NicolaRaiano : Attentato a #Nizza: 3 persone uccise nell'attacco. Non può un essere umano arrivare a tanto orrore, non può. - andrea_percoco : Orrore a #Nizza... Quando la serenità in questo mondo? - RobertoGranai : RT @matteosalvinimi: ?? Ancora orrore in Francia. Decapitazioni nella cattedrale di Notre-Dame, morti e feriti. Vicinanza alla comunità di… -