Lutto per Silvia Toffanin: è morta la madre Gemma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lutto per Silvia Toffanin: è venuta a mancare oggi, giovedì 29 ottobre 2020, la madre Gemma. La donna era malata da alcuni mesi e purtroppo non c’è l’ha fatta. La conduttrice di Verissimo non ha mai esposto molto la sua famiglia e la sua vita privata. Mamma Gemma lascia Silvia e anche la sorella della Toffanin, Daiana. La sua cara mamma, che tanto la sosteneva diceva: «Vai, viaggia, non fare come me che sono rimasta qui». >> Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sposi in gran segreto: la verità sulle nozze La morte di Gemma: la mamma di Silvia Toffanin Purtroppo, un grave Lutto in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 ottobre 2020)per: è venuta a mancare oggi, giovedì 29 ottobre 2020, la. La donna era malata da alcuni mesi e purtroppo non c’è l’ha fatta. La conduttrice di Verissimo non ha mai esposto molto la sua famiglia e la sua vita privata. Mammalasciae anche la sorella della, Daiana. La sua cara mamma, che tanto la sosteneva diceva: «Vai, viaggia, non fare come me che sono rimasta qui». >>e Pier Silvio Berlusconi sposi in gran segreto: la verità sulle nozze La morte di: la mamma diPurtroppo, un gravein ...

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - Avvenire_Nei : #Nizza ##papaFrancesco sono in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghiera e di consolazione… - Tg1Raiofficial : Lutto per il giornalismo e la @RaiUno. E' morto #PinoScaccia , storico inviato del @Tg1Raiofficial . E' stato il… - RomanoAng : RT @Pontifex_it: Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghiera e di… - ConcettaCervone : RT @Pontifex_it: Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghiera e di… -