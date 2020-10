Juve-Barcellona: voti e pagelle: Dybala flop (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco le nostre pagelle sulla gara tra Juve e Barcellona, tutti i voti dei protagonisti bianconeri del match: SZCZESNY 7 Vive la serata di fine ottobre come si può assistere ad un film dell’orrore. I “cattivi” spuntano da tutte le parti ed i brividi serpeggiano lungo tutto il corpo. Il coraggio che il portierone si dà, ha dell’epico, come quando dice no ad un doppio tentativo in un secondo in area verso il 15° del tempo iniziale. DANILO 6,5 E’ vero che dalla sua parte sopraggiunge Dembelè nell’azione del goal che scompagina l’equilibrio del punteggio, ma è altrettanto vero che vince un numero di contrasti industriale, non arretra di un passo per tutta la partita. Se solo registrasse il piede nelle conclusioni che si procura in ... Leggi su finoallajuve (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco le nostresulla gara tra, tutti idei protagonisti bianconeri del match: SZCZESNY 7 Vive la serata di fine ottobre come si può assistere ad un film dell’orrore. I “cattivi” spuntano da tutte le parti ed i brividi serpeggiano lungo tutto il corpo. Il coraggio che il portierone si dà, ha dell’epico, come quando dice no ad un doppio tentativo in un secondo in area verso il 15° del tempo iniziale. DANILO 6,5 E’ vero che dalla sua parte sopraggiunge Dembelè nell’azione del goal che scompagina l’equilibrio del punteggio, ma è altrettanto vero che vince un numero di contrasti industriale, non arretra di un passo per tutta la partita. Se solo registrasse il piede nelle conclusioni che si procura in ...

