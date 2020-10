Il Pd ha chiesto a Conte il rimpasto di governo? (Di giovedì 29 ottobre 2020) La maggioranza è spaccata e anche i partiti che la compongono presentano diverse fratture al loro interno. Se delle contraddizioni del Movimento 5 Stelle si è parlato spesso e volentieri, oggi emergono divergenze anche all’interno del Partito Democratico. A sollevare il polverone è stata la dichiarazione del capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, che ha preso la parola in aula dopo l’informativa di Giuseppe Conte. Il parlamentare ha parlato di verifica dei ministri sulla gestione di questa emergenza, aprendo l’ipotesi a un rimpasto di governo. LEGGI ANCHE > Attenzione: Salvini ha cambiato di nuovo idea sul lockdown «Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa. E lei ha ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) La maggioranza è spaccata e anche i partiti che la compongono presentano diverse fratture al loro interno. Se delle contraddizioni del Movimento 5 Stelle si è parlato spesso e volentieri, oggi emergono divergenze anche all’interno del Partito Democratico. A sollevare il polverone è stata la dichiarazione del capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, che ha preso la parola in aula dopo l’informativa di Giuseppe. Il parlamentare ha parlato di verifica dei ministri sulla gestione di questa emergenza, aprendo l’ipotesi a undi. LEGGI ANCHE > Attenzione: Salvini ha cambiato di nuovo idea sul lockdown «Il Presidentevaluti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa. E lei ha ...

RobertoBurioni : Non criticate Conte perché ha chiesto aiuto a @Fedez e @ChiaraFerragni per promuovere l'uso della mascherina. Nel 1… - CottarelliCPI : Non capisco perché ci si scandalizza se Conte ha chiesto a @ChiaraFerragni e @Fedez di promuovere l’uso della masch… - HuffPostItalia : Il Mes andava chiesto 6 mesi fa, una colpa grave che ricade su M5s e Conte - rassegnatevi : Fermi, fermi, fermi. Marcucci, capogruppo #Pd in Senato, ha chiesto a #Conte, durante l'informativa urgente sul… - Paola38106859 : RT @GiorgiaMeloni: Conoscere le evidenze scientifiche sulla base delle quali il Governo ha deciso di chiudere palestre, piscine, cinema, te… -

Ultime Notizie dalla rete : chiesto Conte HTTP/1.1 Server Too Busy