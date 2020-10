Così i big data rendono fertile l’agricoltura italiana

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Se ci sono due comparti su cui Italia ed Europa puntano per la ripresa post-Covid sono l’ambiente e l’innovazione. “Le transizioni green e digitale sono due pilastri fondamentali della strategia di rilancio europea” suggerisce non a caso il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola sul numero 162 della rivista Formiche, secondo cui, aggiunge “un’economia più verde è anche un’economia più digitale”. Del resto, sono molteplici le misure che muovono in tal senso. Dal Recovery Fund, che vi destina ampia parte dei fondi, al Green deal europeo, è unanime la percezione che la crescita passi inevitabilmente per una visione che sia grado di guardare non solo al presente, ma soprattutto al futuro, dove protagonista indiscussa non potrà che essere la rivoluzione verde e blu. TRATTORI...