Coronavirus, Renzi contro Dpcm: "Aumenta numero disoccupati" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Matteo Renzi ha criticato il nuovo Dpcm del governo per contenere la seconda ondata di contagi da Coronavirus. Duro attacco di Matteo Renzi alle nuove misure restrittive del governo per contenere la seconda ondata di contagi. Il leader di Italia Viva ha infatti definito il nuovo Dpcm "tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici, … L'articolo Coronavirus, Renzi contro Dpcm: "Aumenta numero disoccupati" proviene da Inews.it.

