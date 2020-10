Calenda-Pd, due mesi di tregua sulla candidatura al Campidoglio. Poi sarà o dentro o fuori (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Due mesi di tempo per capire e per capirsi. Carlo Calenda e il Pd non vogliono arrivare allo scontro ma allo stesso tempo il leader di Azione non intende farsi “cuocere a fuoco lento” dentro la coalizione di centrosinistra e magari vedere a marzo il Pd scodellare sul tavolo a sorpresa una propria candidatura a sindaco di Roma. Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Due mesi di tempo per capire e per capirsi. Carlo Calenda e il Pd non vogliono arrivare allo scontro ma allo stesso tempo il leader di Azione non intende farsi “cuocere a fuoco lento” dentro la coalizione di centrosinistra e magari vedere a marzo il Pd scodellare sul tavolo a sorpresa una propria candidatura a sindaco di Roma.

Le primarie però non si discutono ( sempre che l'emergenza sanitaria lo consenta), anche perché se l'ex ministro le vincesse, non ci sarebbe nessun ostacolo da parte del Pd a sostenere Calenda. Sempre ...

Carlo Calenda: "Serve un governo d’unità nazionale. Draghi sarebbe il premier ideale"

Carlo Calenda, leader di Azione ed ex ministro del centrosinistra ... se non costruiamo a tempo di record una rete di protezione, fra due o tre mesi saremo da capo a dodici". Conte l’altro giorno ha ...

