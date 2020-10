Banchi monoposto nuovi a scuola, ne mancano circa 650mila. E non c’è una data di consegna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non ce l’ha fatta. Il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri non riuscirà entro il 31 ottobre a distribuire in tutte le scuole i Banchi monoposto e le sedie innovative. Sui 2,4 milioni di arredi promessi, a fine mese ne mancheranno ancora 650mila circa. In sei settimane sono stati portati nelle scuole 1,5 milioni di Banchi, sette volte e mezzo la produzione annua italiana ma a rallentare l’operazione sbandierata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sono stati diversi fattori: la difficoltà di produzione da parte delle aziende che hanno vinto la gara d’appalto e soprattutto i problemi di distribuzione legati al fatto che con l’aumento dei contagi, molte scuole hanno chiuso. Tutto rinviato. Negli uffici del commissario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non ce l’ha fatta. Il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri non riuscirà entro il 31 ottobre a distribuire in tutte le scuole ie le sedie innovative. Sui 2,4 milioni di arredi promessi, a fine mese ne mancheranno ancora. In sei settimane sono stati portati nelle scuole 1,5 milioni di, sette volte e mezzo la produzione annua italiana ma a rallentare l’operazione sbandierata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sono stati diversi fattori: la difficoltà di produzione da parte delle aziende che hanno vinto la gara d’appalto e soprattutto i problemi di distribuzione legati al fatto che con l’aumento dei contagi, molte scuole hanno chiuso. Tutto rinviato. Negli uffici del commissario ...

