Attentato a Nizza, il racconto di un lavoratore di Caronno: "Barricato in studio a due passi da Notre Dame"

Mentre avveniva l'attentato terroristico a Nizza, questa mattina, a pochi passi dalla chiesa di Notre Dame si trovava anche Paolo Arnaboldi, di Caronno Pertusella: "E' successo proprio vicino al mio luogo di lavoro – racconta – Un mio collega ha assistito alla sparatoria e siamo rimasti tutta la mattinata barricati in studio, in attesa di …"

Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - SimoPillon : Ennesimo attentato anticristiano a #Nizza, un uomo decapitato in chiesa. La vera emergenza è la #cristianofobia L'… - stopmymind_ : RT @liamvoice_: ?? Francia, attentato con coltello alla chiesa di Notre-Dame a Nizza. 3 morti e diversi feriti. Uno dei morti sarebbe stato… - RobertoMunarett : RT @mariogiordano5: Ecco a che cosa serve aprire i porti in modo scellerato: non per fare entrare persone che scappano dalla guerra, ma per… -