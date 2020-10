Amazon Prime Video, non di proprietà degli utenti i contenuti acquistati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli utenti che acquistano contenuti su Amazon Prime Video probabilmente daranno per scontato che gli stessi siano di loro proprietà, ma in realtà non è proprio così. Come riportato da ‘hollywoodreporter.com‘, sulla questione sembrerebbe basarsi la difesa improntata dal gigante dell’e-commerce per cercare di spingere per l’archiviazione di una causa indetta per presunta concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. Amazon, per farvela breve, si è vista costretta a difendersi dinanzi alla U.S. District Court for the Eastern District of California. L’accusa? Il diritto di togliere al consumatore, in maniera subdola, la possibilità di accedere ai contenuti Prime. La ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gliche acquistanosuprobabilmente daranno per scontato che gli stessi siano di loro proprietà, ma in realtà non è proprio così. Come riportato da ‘hollywoodreporter.com‘, sulla questione sembrerebbe basarsi la difesa improntata dal gigante dell’e-commerce per cercare di spingere per l’archiviazione di una causa indetta per presunta concorrenza sleale e pubblicità ingannevole., per farvela breve, si è vista costretta a difendersi dinanzi alla U.S. District Court for the Eastern District of California. L’accusa? Il diritto di togliere al consumatore, in maniera subdola, la possibilità di accedere ai. La ...

Lanicchia1 : Abbiamo bisogno di Bay Yanlis abbiamo bisogno di Özge e Can AMAZON PRIME ?? HELP @ozgecangurel @PrimeVideoIT… - Asturana2 : RT @Lanicchia1: Abbiamo bisogno di Bay Yanlis abbiamo bisogno di Özge e Can AMAZON PRIME ?? HELP #Dolunay è un’opera UNICA ?????? così come… - Lanicchia1 : Abbiamo bisogno di Bay Yanlis abbiamo bisogno di Özge e Can AMAZON PRIME ?? HELP #Dolunay è un’opera UNICA ?????? co… - Lanicchia1 : Abbiamo bisogno di Bay Yanlis abbiamo bisogno di Özge ?? abbiamo bisogno di Can ?? AMAZON PRIME ?? HELP… - PromotionItaly : Purtroppo per il momento non sarà disponibile qui in Italia ma la felicità è immensa perchè Lali sta sbarcando sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Prime Force of Nature su Amazon Prime Video: trama, trailer e cast Team World Utopia, la controversa serie tv di Amazon Prime Video

Cosa succederebbe se le teorie cospirazioniste fossero vere? Una possibile risposta arriva venerdì 30 ottobre, giorno fissato per l'uscita in streaming su Amazon Prime Video della serie TV 'Utopia'.

Truth Seekers, la commedia horror di Amazon Prime Video

Simon Pegg e Nick Frost investigatori del paranormale nella serie TV in streaming dal 30 ottobre: trama, trailer e recensioni (positive) ...

Cosa succederebbe se le teorie cospirazioniste fossero vere? Una possibile risposta arriva venerdì 30 ottobre, giorno fissato per l'uscita in streaming su Amazon Prime Video della serie TV 'Utopia'.Simon Pegg e Nick Frost investigatori del paranormale nella serie TV in streaming dal 30 ottobre: trama, trailer e recensioni (positive) ...