Agostino Miozzo del Cts attacca | “Dov’erano questi esperti quando venivano tagliati ospedali pubblici?”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, il coordinatore del Comitato tecnico scientificoha parlato dell’operato del Cts, difendendosi dalle accuse mossegli circa i problemi che sta vivendo l’Italia in relazione al coronavirus: “Ho letto di tutto, soprattutto analisi totalmente errate e disorientanti di pseudoche hanno evidentemente la sfera di cristallo e la … L'articolodel Cts: “Dov’eranopubblici?” NewNotizie.it.

ROSS54PLL : RT @Linkiesta: ++ Il Comitato tecnico scientifico aveva chiesto da aprile una stretta sui trasporti ++ - Linkiesta : ++ Il Comitato tecnico scientifico aveva chiesto da aprile una stretta sui trasporti ++ - zazoomblog : Coronavirus Agostino Miozzo (Cts): «Il distanziamento? Ultimo tentativo per evitare il lockdown» - #Coronavirus… - monica_perico : RT @ilGatt0Pardo: Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico: «dal 18 aprile abbiamo scritto in 20 verbali di ridurre i… - Damianodanny1 : Il Cts paventa il lockdown: Rispettate le regole o tra due settimane chiude tutto coordinatore del Comitato tecnic… -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Miozzo

Il presidente del Comitato tecnico scientifico: Ridurre tutti i contatti a rischio e limitare le occasioni di contagio . Pakistan, arresto per chi non porta la mascherina. In Germania 16.774 contagi i ...Intervistato dal Corriere della Sera, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha parlato dell’operato del Cts, difendendosi dalle accuse mossegli circa i problemi che sta ...