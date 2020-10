10 consigli per smettere di mangiare di notte (Di venerdì 30 ottobre 2020) mangiare a tarda notte è molto sconsigliato, dato che appesantire il nostro corpo, prima di andare a dormire, può ostacolare il nostro sonno e rendere la nottata molto più lunga e difficile di quanto realmente sia. Solitamente il nostro stomaco impiega 3 ore per digerire, ma se nel frattempo inseriamo altro cibo, gli occorrerà più tempo, per riuscire ad elaborare il tutto. Mangiando a tarda notte potreste avere uno dei seguenti problemi, o perfino tutti insieme:• Sonno interrotto• Bruciore di stomaco• Gonfiore• Aumento di peso credit: pixabay/Pexels Esistono 10 punti da seguire metodicamente, per far sì che di notte smettiamo di consumare cibo e per seguirli basterà solamente un po’ di impegno.1. Mangiate uova a colazione Questo ... Leggi su virali.video (Di venerdì 30 ottobre 2020)a tardaè molto sato, dato che appesantire il nostro corpo, prima di andare a dormire, può ostacolare il nostro sonno e rendere la nottata molto più lunga e difficile di quanto realmente sia. Solitamente il nostro stomaco impiega 3 ore per digerire, ma se nel frattempo inseriamo altro cibo, gli occorrerà più tempo, per riuscire ad elaborare il tutto. Mangiando a tardapotreste avere uno dei seguenti problemi, o perfino tutti insieme:• Sonno interrotto• Bruciore di stomaco• Gonfiore• Aumento di peso credit: pixabay/Pexels Esistono 10 punti da seguire metodicamente, per far sì che dismettiamo di consumare cibo e per seguirli basterà solamente un po’ di impegno.1. Mangiate uova a colazione Questo ...

edizpiemme : 'Bravo quando parla, bravo quando scrive. Daniele Capezzone continua ad eccellere anche con i suoi buoni consigli p… - RegLombardia : I cittadini dell’area metropolitana milanese positivi al tampone per #Covid19 potranno accedere al servizio dell’At… - LegaSalvini : 'TENETE APERTE LE FINESTRE'. I GENIALI CONSIGLI DI REPUBBLICA PER AMMALARSI DI POLMONITE SENZA COVID - angosciato : @iloveukaaty buongrano ?? accetto consigli per i prossimi - Aurora89481534 : RT @Aurora89481534: Consigli per gli acquisti. A Natale per chi può ancora acquistare un regalino per i bambini si divertiranno a schiaccia… -

Ultime Notizie dalla rete : consigli per Giochi e consigli per un Halloween sexy in casa GQ Italia Ergonomia a scuola: uso di zaini, tablet ed esercizi di prevenzione

Proprio a partire da questa constatazione e dai dati dell’aumento del mal di schiena tra bambini e ragazzi in età scolare, è importante che nelle scuole si affronti il tema dell’ergonomia, anche in re ...

Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale: le misure per il lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori decreto-legge 137/2020: ecco le principali misure per il lavoro e le imprese. Tali misure sono attuate per mezzo del Decreto-Legge Ristori, approvat ...

Proprio a partire da questa constatazione e dai dati dell’aumento del mal di schiena tra bambini e ragazzi in età scolare, è importante che nelle scuole si affronti il tema dell’ergonomia, anche in re ...Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori decreto-legge 137/2020: ecco le principali misure per il lavoro e le imprese. Tali misure sono attuate per mezzo del Decreto-Legge Ristori, approvat ...