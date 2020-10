Viadotti A24 A25 chiesto processo per Strada dei Parchi spa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'Aquila - Dopo anni di indagini la Procura della Repubblica dell'Aquila hail rinvio a giudizio per i vertici della Toto Holding e della controllatadeiSpa, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, nell'ambito della inchiesta sullo stato strutturale deiricadenti nel territorio aquilano: secondo i pm ed i carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila, 9 dei 25che insistono in quel tratto, sarebbero stati a rischio crollo. In alcune di queste infrastrutture negli anni scorsi si sono verificati distacchi di parti di impalcato, oltre ad essere visibili materiali ferrosi. La prima udienza davanti al Gup prevista per domani, secondo quanto si è appreso da fonti giudiziarie, è saltata per la improvvisa indisponibilità di ...