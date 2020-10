Torino | flash mob dei ristoranti in piazza Carignano

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una protesta silenziosa contro il decreto anti-Covid che prevede la chiusura dei locali alle 18. Questa mattina i ristoratori torinesi hanno risposto all’appello della Fipe e hanno apparecchiato un tavolo per terra in, rimanendo poi seduti in silenzio. “Siamo qui simbolicamente – ha spiegato la presidente dell’Ascom, Maria Luisa Coppa – questa e’ unadove regna il silenzio. E’ il silenzio della preoccupazione delle nostre imprese. Siamo qui per esprimere il grande disagio che stiamo vivendo., bar, gelaterie sono in difficolta’. Non solo, anche hotel e agenzie di viaggio sono in sofferenza”. “Ringraziamo il Presidente Conte per i ristori – ha aggiunto Coppa – ma non gli ...