Si accascia a terra e muore sul campo da calcio: la vittima è un bambino di 9 anni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un malore improvviso è costato la vita ad un ragazzino appassionato di calcio. L'intero paese è sconvolto per la sua morte improvvisa Si stava allenando quando improvvisamente si è accasciato a terra, non rialzandosi più. È morto così, a soli 9 anni, un bambino che stava giocando a calcio in un campo di Villa Verucchio, in provincia di Rimini.

E' uscito dall'ospedale Stefano Solari, il 63enne andato in arresto cardiaco durante una partita con gli amici. Il racconto dei soccorritori del 118 e l'invito ai livornesi: ...

Tragedia a Rimini, si accascia sul campo da calcio e muore a 9 anni

Si stava allenando sul campetto del centro sportivo di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, il bambino di 9 anni deceduto nel pomeriggio di martedì, plausibilmente per un arresto cardiaco. Il baby ...

Si stava allenando sul campetto del centro sportivo di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, il bambino di 9 anni deceduto nel pomeriggio di martedì, plausibilmente per un arresto cardiaco.