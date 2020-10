Se la priorità del Parlamento è una legge liberticida

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In questo momento di grave emergenza, sociale, sanitaria ed economica del paese, con un aumento della disoccupazione, della povertà e con unadi bilancio, ancora da scrivere, e importantissima per far fronte alle vere emergenze del paese, invece di occuparsi di norme che aiutino le famiglie ridotte in povertà, di assicurare insegnanti di sostegno ai nostri figli disabili, di garantire il diritto al lavoro per chi ha di fronte lo spettro del licenziamento, cosa vede come priorità questo Governo e relativa maggioranza? Il passaggio, questa settimana, della Proposta diZan (pdl) sulle discriminazioni per la cosiddetta "omotransfobia" cioè la controversasulla omofobia, lesbofobia, bifobia e la transofobia, nell'assordante silenzio dei mass media e delle TV. Ebbene, in questa pdl, il legislatore ...