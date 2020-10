Oggi i cani vanno in paradiso, un secolo fa no (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli animali domestici sono parte dell'esistenza quotidiana dell'uomo da migliaia di anni, ma il nostro rapporto con loro, o meglio la percezione della loro posizione e del loro ruolo nella nostra vita,... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli animali domestici sono parte dell'esistenza quotidiana dell'uomo da migliaia di anni, ma il nostro rapporto con loro, o meglio la percezione della loro posizione e del loro ruolo nella nostra vita,...

Le lapidi dei cimiteri per gli animali domestici ci raccontano come è cambiato il nostro rapporto con loro dalla fine dell'Ottocento ...

Benedicta Boccoli e il tumore al seno: “Il mio cane mi ha salvato”

Benedicta Boccoli tumore al seno: "Il mio cane mi ha salvato". Interviene con il marito al programma "Oggi è un altro giorno" e parla della sua battaglia contro il tumore al seno. Dichiara di averlo s ...

Le lapidi dei cimiteri per gli animali domestici ci raccontano come è cambiato il nostro rapporto con loro dalla fine dell'Ottocento ...