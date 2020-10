Napoli | i convocati per la Real Sociedad | tornano Elmas e Zielinski

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco deia disposizione di Gennaro Gattuso per la partita di domani con la. Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas.Centrocampisti: Demme, Bakayoko,, Fabian Ruiz,, Lobotka.Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna. L'articolo ilsta.

La SSC Napoli ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara di Europa League contro la Real Sociedad Al termine dell'allenamento mattutino svolto dal Napoli al centro tecnico di Castel ...