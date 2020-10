METEO: ultime piogge, sta arrivando un POTENTE ANTICICLONE (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’ANTICICLONE torna protagonista sull’Europa Sud-Occidentale, affermandosi tra la Spagna e parte della Francia. Il promontorio anticiclonico preme in direzione del Mediterraneo Centrale, ove ancora persiste una relativa circolazione depressionaria che mantiene METEO instabile su parte dell’Italia. Le regioni meridionali risentono ancora dei capricci legati alla depressione che sta sfilando dallo Ionio verso l’Egeo. Rovesci e temporali interessano ancora gran parte della Puglia, la Lucania, la Calabria ed il messinese, con fenomeni più intensi sui settori ionici della Calabria. Sul resto d’Italia il tempo è buono, con tanto sole eccezion fatta per banchi di nebbia in Val Padana e parziali annuvolamenti a ridosso delle Alpi. In giornata il METEO andrà migliorando anche al Sud e ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’torna protagonista sull’Europa Sud-Occidentale, affermandosi tra la Spagna e parte della Francia. Il promontorio anticiclonico preme in direzione del Mediterraneo Centrale, ove ancora persiste una relativa circolazione depressionaria che mantieneinstabile su parte dell’Italia. Le regioni meridionali risentono ancora dei capricci legati alla depressione che sta sfilando dallo Ionio verso l’Egeo. Rovesci e temporali interessano ancora gran parte della Puglia, la Lucania, la Calabria ed il messinese, con fenomeni più intensi sui settori ionici della Calabria. Sul resto d’Italia il tempo è buono, con tanto sole eccezion fatta per banchi di nebbia in Val Padana e parziali annuvolamenti a ridosso delle Alpi. In giornata ilandrà migliorando anche al Sud e ...

