Le 10 bugie che tutti dicono, anche tu: perché è impossibile evitarle (Di mercoledì 28 ottobre 2020) tutti diciamo bugie e tutti siamo stati vittime di una bugia detta da qualcun altro. Eppure, per quanto si provi ad essere onesti e sempre sinceri, esserlo completamente è impossibile. Secondo le statistiche, infatti, anche le persone più attente finiscono con il mentire. Esistono appunto 10 bugie che tutti, ma proprio tutti, dicono. 10 bugie che tutti dicono, nessuno escluso “C’era traffico”: molto spesso ci è capitato di dare appuntamento a qualcuno e pentircene o dire di sì ad un invito solo per non sembrare scortesi. Sicuramente questa bugia è seguita da “Sto arrivando”. Poveri illusi… “Non guardo la ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020)diciamosiamo stati vittime di una bugia detta da qualcun altro. Eppure, per quanto si provi ad essere onesti e sempre sinceri, esserlo completamente è. Secondo le statistiche, infatti,le persone più attente finiscono con il mentire. Esistono appunto 10che, ma proprio. 10che, nessuno escluso “C’era traffico”: molto spesso ci è capitato di dare appuntamento a qualcuno e pentircene o dire di sì ad un invito solo per non sembrare scortesi. Sicuramente questa bugia è seguita da “Sto arrivando”. Poveri illusi… “Non guardo la ...

RobertoBurioni : Non sono un esperto di leggi, ma mi chiedo se un personaggio istituzionale che diffonde delle bugie molto pericolos… - RobertoBurioni : L'idrossiclorochina non cura né previene COVID-19 e chi è asintomatico - pur se non malato - può contagiare gli alt… - RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Non esiste alcuna prova che SARS-CoV-2 sia stato creato in laboratorio. - Romy44224741 : RT @RobertoBurioni: L'idrossiclorochina non cura né previene COVID-19 e chi è asintomatico - pur se non malato - può contagiare gli altri.… - molgora85 : @Suami_54 Si non ci sono davvero parole ma questa è la dimostrazione che le bugie hanno le gambe corte ?? -

Ultime Notizie dalla rete : bugie che 7 bugie che tutte ci raccontiamo e che ci impediscono di essere felici Vanity Fair Italia Le 10 bugie che tutti dicono, anche tu: perché è impossibile evitarle

Esistono appunto 10 bugie che tutti, ma proprio tutti, dicono. 10 bugie che tutti dicono, nessuno escluso “C’era traffico”: molto spesso ci è capitato di dare appuntamento a qualcuno e ...

Tutte le bufale sulla nostra economia nel libro di Carlo Cottarelli. Questa sera in streaming

Lo sai la Terra è piatta e dominata ormai Dalle lobby gay, da banchieri ebrei Un padrone solo sono versi di Francesco Gababni che mette in musica tutta ...

Esistono appunto 10 bugie che tutti, ma proprio tutti, dicono. 10 bugie che tutti dicono, nessuno escluso “C’era traffico”: molto spesso ci è capitato di dare appuntamento a qualcuno e ...Lo sai la Terra è piatta e dominata ormai Dalle lobby gay, da banchieri ebrei Un padrone solo sono versi di Francesco Gababni che mette in musica tutta ...