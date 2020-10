L’appello di Lamorgese: “I cittadini prendano le distanze da chi devasta” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «C’erano estremisti di destra e sinistra, ultras, italiani e stranieri». Il capo della polizia: il sospetto che sia all’opera un network nazionale Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «C’erano estremisti di destra e sinistra, ultras, italiani e stranieri». Il capo della polizia: il sospetto che sia all’opera un network nazionale

samdcarta : Mi sento di prendere le distanze da lei lamorgese non dal popolo italiano che ci rappresenta!! L’appello di Lamorge… - PieraBelfanti : L’appello di #Lamorgese: “I cittadini prendano le distanze da chi devasta” - cesarebrogi1 : L’appello di Lamorgese: “I cittadini prendano le distanze da chi devasta” - egospotami : “I cittadini prendano le distanze da chi devasta” Ho da fare, non scendo in piazza tanto meno per far danni. Ma mi… - infoitinterno : L’appello di Lamorgese: “I cittadini prendano le distanze da chi devasta” -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello Lamorgese Fase 2, primo weekend libero: «Troppa gente nelle strade» Movida, la stretta dei sindaci Corriere della Sera