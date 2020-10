La trama di Station 19 4×01 | il crossover apre la stagione con due guest star da Grey’s Anatomy

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sarà l’episodio19 4×01 ad inaugurare ladelle serie di Shonda Rhimes su ABC, il 12 novembre, seguito dalla speciale première di due ore di Grey’s17. Ancora una volta con19 4×01, lo spin-off e la serie madre – che condividono la stessa showrunner, Krista Vernoff – si incontrano con unache prevede prima l’intervento dei pompieri per un’emergenza e poi quello dei medici per curare i feriti. Stavolta, però, c’è di mezzo anche la pandemia da Coronavirus, protagonista sin dall’episodio di19 4×01: i valorosi vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle devono entrare in azione tenendo conto di un nuovo pericolo, più subdolo delle ...