Juventus-Barcellona | primo tempo | Top e Flop

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Unin un’inusuale tenuta rosa è in vantaggio per 1-0 sulla, in classica divisa bianconera. Autore del gol Ousmane Dembelé, che nella serata più importante finora in stagione è bravo – e fortunato – a battere Szczesny da fuori area. Un Barça che nel complesso merita il vantaggio ottenuto nei primi 45′, complice una maggior pericolosità negli ultimi sedici metri e tanta serenità nel palleggio in più degli avversari. Laè parsa timida, frettolosa, oltre che perseguitata dalla sfortuna, fedele compagna di questo avvio di stagione. A dire il vero il palo di Griezmann a inizio gara aveva fatto pensare l’opposto, ma la deviazione decisiva di Chiesa sul vantaggio catalano ha cambiato subito le carte ...