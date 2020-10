Halloween 2020 | come festeggiarlo in casa

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con l’arrivo dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la più piccola speranza di festeggiare fuoricon gli amici è stata spazzata via. L’aumento dei contagi ha imposto restrizioni più severe con conseguente impossibilità di organizzare una qualsiasi festa,compresa. Nonostante tutto, ciò non toglie che si debba rinunciare necessariamente a qualche ora di svago con la famiglia. Con un pò di fantasia infatti è possibile festeggiare la festa delle streghe ine far divertire grandi e piccini. Creare un’atmosfera adeguata È possibile adornare la propria abitazione con zucche finte, vere o con simpatiche luci arancioni in modo da creare un clima dedicato ad. In rete è ...