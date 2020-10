Footloose: Kevin Bacon "corrompe" i dj per non far suonare la canzone del film ai matrimoni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Kevin Bacon ha affermato di aver implorato e corrotto molti DJ al fine di non suonare Footloose durante innumerevoli feste di matrimonio. Durante un'intervista del 2013 con Howard Stern, Kevin Bacon ha affermato, senza alcun imbarazzo, di aver chiesto, ed alcune volte persino corrotto attraverso delle grosse somme di denaro, molti DJ al fine di non suonare Footloose durante innumerevoli feste di matrimonio. L'attore americano ha affermato che la sua paura più grande è che le persone molto spesso si aspettano che balli sulle note della canzone esattamente come ha fatto nel film. In verità l'attore ha ammesso che, durante le riprese, la maggior parte delle scene di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020)ha affermato di aver implorato e corrotto molti DJ al fine di nondurante innumerevoli feste dio. Durante un'intervista del 2013 con Howard Stern,ha affermato, senza alcun imbarazzo, di aver chiesto, ed alcune volte persino corrotto attraverso delle grosse somme di denaro, molti DJ al fine di nondurante innumerevoli feste dio. L'attore americano ha affermato che la sua paura più grande è che le persone molto spesso si aspettano che balli sulle note dellaesattamente come ha fatto nel. In verità l'attore ha ammesso che, durante le riprese, la maggior parte delle scene di ...

