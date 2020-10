Elisa Isoardi non ci sta, parole piene di rabbia: “Non sono solo l’ex di Salvini” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Elisa Isoardi, ora impegnata in Ballando con le stelle, durante un’intervista ha alzato i toni quando è stata definita come l’ex di Salvini. Elisa Isoardi e Matteo Salvini (fonte Instagram @ElisaIsoardi @matteosalviniofficial)L’ex conduttrice de La prova del cuoco sta dando prova di aver un bel caratterino. La donna, per il momento, è impegnata nel programma di Milly Carlucci come concorrente. Il suo percorso stava andando molto bene, anche se ci sono stati una serie di incidenti che hanno coinvolto non solo lei, ma anche il suo maestro Raimondo Todaro. Il ballerino, infatti, è stato operato d’urgenza a causa di un’appendicite ed è stato costretto a qualche giorno di riposo, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020), ora impegnata in Ballando con le stelle, durante un’intervista ha alzato i toni quando è stata definita come l’ex di Salvini.e Matteo Salvini (fonte Instagram @@matteosalviniofficial)L’ex conduttrice de La prova del cuoco sta dando prova di aver un bel caratterino. La donna, per il momento, è impegnata nel programma di Milly Carlucci come concorrente. Il suo percorso stava andando molto bene, anche se cistati una serie di incidenti che hanno coinvolto nonlei, ma anche il suo maestro Raimondo Todaro. Il ballerino, infatti, è stato operato d’urgenza a causa di un’appendicite ed è stato costretto a qualche giorno di riposo, ...

