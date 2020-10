Crollo a Napoli, i Vigli del Fuoco: “Al 90% non ci sono persone sotto le macerie” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni a Teduccio (Na) – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, ma tirano un sospiro di sollievo: “Al 90% non ci sono persone tra le macerie” spiegano i soccorritori sul posto. “E’ crollata una parte del fabbricato, dove sembrerebbe alloggiavano un paio di persone – ha detto l’Architetto Alfonso Giglio, Vice dirigente Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Abbiamo trovato degli abiti e una sedia posta in una zona del solaio che non è ancora caduto. Ora stiamo scavando al di sotto per capire se erano presenti delle persone coinvolte”. “Siamo già intervenuti intervenuti con le unità ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni a Teduccio (Na) – I Vigili deldel Comando Provinciale continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, ma tirano un sospiro di sollievo: “Al 90% non citra le macerie” spiegano i soccorritori sul posto. “E’ crollata una parte del fabbricato, dove sembrerebbe alloggiavano un paio di– ha detto l’Architetto Alfonso Giglio, Vice dirigente Comando Provinciale Vigili del– Abbiamo trovato degli abiti e una sedia posta in una zona del solaio che non è ancora caduto. Ora stiamo scavando al diper capire se erano presenti dellecoinvolte”. “Siamo già intervenuti intervenuti con le unità ...

