Covid, Mara Maionchi è stata dimessa dall'ospedale

Mara Maionchi è stata dimessa dall'ospedale. Ad annunciarlo è stato il marito (e produttore) Alberto Salerno: "Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, sia sul suo cellulare che qui. Io posso solo fare da tramite, vi ringrazia e abbraccia tutti dal divano di casa". La talent scout era stata ricoverata lo scorso 23 ottobre – come anticipato da TPI – dopo essere risultata positiva al Covid-19 ma, sin dall'inizio, le sue condizioni non avevano destato particolare preoccupazione. La popolare discografica avrebbe contratto il virus sul set di Italia's Got Talent

