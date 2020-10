Conte apre ad un lockdown a Napoli: “Il DPCM lo consente, è questo il sistema che perseguiamo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “È Contemplata la possibilità di interventi a livello territoriale, il DPCM lo consente, è questo il sistema che perseguiamo”. Sono queste le parole di Giuseppe Conte in merito ad un possibile lockdown dell’intera provincia di Napoli. Nelle ultime ore, infatti, è insistente la notizia di un possibile lockdown in Campania, riferito, però, solo alla città … L'articolo Conte apre ad un lockdown a Napoli: “Il DPCM lo consente, è questo il sistema che perseguiamo” Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Èmplata la possibilità di interventi a livello territoriale, illo, èilche perseguiamo”. Sono queste le parole di Giuseppein merito ad un possibiledell’intera provincia di. Nelle ultime ore, infatti, è insistente la notizia di un possibilein Campania, riferito, però, solo alla città … L'articoload un: “Illo, èilche perseguiamo”

gennaromigliore : Il presidente #Conte apre ad una discussione in Parlamento sul ricorso al Mes e rilancia per un patto di legislatur… - zazoomblog : Lockdown per Napoli il premier Conte apre all’ipotesi: “Il DPCM lo consente” - #Lockdown #Napoli #premier #Conte - Patrizi57522752 : @SkyTG24 Vorrei capire sig. Conte perché noi Ristoratori dobbiamo chiudere alle 18,00 mentre il ristorante della ca… - MutoPost : Conte minacciato sicuro dalla dirigenza, non apre bocca perché secondo me scatta il licenziamento e addio soldini - AndreaOstellari : ?? DA ASCOLTARE! Ristoratore non ci sta e apre il ristorante alle 18.00. È successo oggi a #Padova. Sentite cosa ha… -