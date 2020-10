Cgil-Cisl-Uil | preoccupazione per dipendenti piattaforme

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “La seconda ondata della pandemia, e le relative restrizioni che vengono applicate, rimettono in primo piano l’operato dei riders, e in generale dei lavoratori delle, che nei periodi dell’emergenza sono stati tra i piu’ esposti al rischio contagio, e sottoposti a pesantissimi carichi di lavoro. Torniamo dunque a sottolineare che queste persone non possono e non devono essere trattate in base alla falsa ideologia dell’ ‘autoimprenditorialita”, che non e’ altro che una scusa per pagarli a cottimo”. E’ quanto dichiarano, in una nota congiunta, i Segretari Generali della Filt-Roma e Lazio, della Fit-Lazio e della Uil Trasporti Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago Poi aggiungono che “non e’ nella disintermediazione, ...