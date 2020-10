Una bomba l’iPhone 12 come hotspot: velocità raddoppiata per chi lo sfrutta (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono nuovi elementi specifici da prendere in esame per quanto riguarda un dispositivo attesissimo sul mercato, come il cosiddetto iPhone 12. In queste settimane abbiamo analizzato le ultime proposte di Apple in ogni dettaglio tecnico, oltre a quelli relativi alla sua confezione. Tra l’altro, proprio stamane abbiamo scoperto che forse anche il Samsung Galaxy S21 non includerà il caricabatterie, come stabilito dalla mela morsicata coi suoi top di gamma 2020 (qui trovate maggiori informazioni in merito). iPhone 12 punto di riferimento come hotspot La notizia del giorno riguarda il fatto che il nuovo iPhone 12 rischia seriamente di diventare un vero e proprio punto di riferimento in ambito hotspot. Questo perché la linea 2020 a conti fatti introduce il supporto per il tethering ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono nuovi elementi specifici da prendere in esame per quanto riguarda un dispositivo attesissimo sul mercato,il cosiddetto iPhone 12. In queste settimane abbiamo analizzato le ultime proposte di Apple in ogni dettaglio tecnico, oltre a quelli relativi alla sua confezione. Tra l’altro, proprio stamane abbiamo scoperto che forse anche il Samsung Galaxy S21 non includerà il caricabatterie,stabilito dalla mela morsicata coi suoi top di gamma 2020 (qui trovate maggiori informazioni in merito). iPhone 12 punto di riferimentoLa notizia del giorno riguarda il fatto che il nuovo iPhone 12 rischia seriamente di diventare un vero e proprio punto di riferimento in ambito. Questo perché la linea 2020 a conti fatti introduce il supporto per il tethering ...

ilpost : Diverse persone sono morte in seguito all’esplosione di una bomba in una scuola religiosa in Pakistan - HuffPostItalia : Bomba in una madrassa, 7 morti e 50 feriti a Peshawar - Einaudieditore : Ve l’hanno già detto: è una bomba. Da oggi in libreria il nuovo libro di @NicolaLagioia, La città dei vivi.… - vasilijivanovic : @SalvatoreC1970 A lui e alle loro sorelle/fratelli maggiori della scena di Athens, su tutti i Pylon, i R.E.M. devon… - apathe_tic : RT @Ri_Ghetto: Puntata totalmente senza senso che però spero sia servita per accendere ancora una volta Stefania contro Matilde, lo scontro… -