"Stop ambulatori e ricoveri differibili e non urgenti"; Uil: "Basiti da decisione Regione"

Salerno – Suscita un vespaio di polemiche la circolare della Unità di Crisi regionale per l'emergenza epidemiologica dal Covid-19 indirizzata ai direttori generali delle Asl campane (vedi in basso) attraverso la quale sono disposte "le sospensioni dal 27 ottobre dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici differibili e non urgenti presso le case di cura private accreditate e gli ospedali classificati dal sistema sanitario regionale" e "delle attività ambulatoriali nelle predette strutture, ad eccezione di quelle recanti motivi di urgenza, nonché di quelle di dialisi, di radioterapia e oncologiche-chemioterapiche". Questa la reazione della Uil Fpl Salerno: "La nota emessa dalla Unità di Crisi Regionale del 25 ottobre ...

