Sara Croce e quella relazione da incubo | “Mi sento spiata Non sono tranquilla”

Leggi su chenews

(Di martedì 27 ottobre 2020)ora si dice scossa e parla di episodi pazzeschi, ma il suo ex vuole da lei un risarcimento milionario.(Instagram screenshot)Per la bellissima ventiduenne,, l’di un amore passato non è ancora finito. Proprio l’ex Bonas di Avanti un altro, ha raccontato in un’intervista al Corriere.it, come lei ed il suo ex, siano finiti in tribunale. L’ex fidanzato di, è Hormoz Vasfi, magnate di 56 anni, che nel 2019 riuscì a conquistare la bella modella, dopo un periodo di corteggiamento, ma che ora vorrebbe da lei un risarcimento milionario, per la fine del rapporto. Leggi anche >>>micro bikini, bonas con o ...