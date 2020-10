Proteste e saccheggi contro il Dpcm | a Milano 28 persone in Questura | 13 minori

giornalettismo : Vetrine distrutte e saccheggi, i video di #Torino fanno infuriare la rete #Proteste #italiaSiRibella - Stemar7Denari : RT @RogerHalsted: Gli stessi che ignoravano saccheggi e #violenze dei #BlackLivesMatter ora si commuovono per la vetrina spaccata di Gucci… - afradoc : RT @angelo_forgione: Devastazioni, saccheggi e scontri stasera a #Torino e #Milano. La sapientissima regia della camorra. - AStropez : RT @RogerHalsted: Gli stessi che ignoravano saccheggi e #violenze dei #BlackLivesMatter ora si commuovono per la vetrina spaccata di Gucci… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: Saccheggi, scontri, strade affollate Ancora una notte di proteste a #Napoli #Roma #Torino #Milano e altre città https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste saccheggi

In migliaia in piazza anche a Napoli, Palermo e Roma. Sale la rabbia dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo Dpcm ...Intanto l'accesso a Piazza Vittorio è sbarrato da carabinieri e polizia. I cittadini che erano accorsi alla manifestazione di piazza Castello si dividono: qualcuno va via, altri rimangono ai margini e ...