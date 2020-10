Prossimo turno Serie A 2020 2021

(Di martedì 27 ottobre 2020) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 6ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . Novità – Estrazione mensile di un diamante da 10.000€ al più fortunato – Gioca ora 6ª Giornata (31 ottobre-2 novembre) Sabato 31 ottobre Ore 15.00, CROTONE-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, INTER-PARMA (SKY) Ore 20.45, BOLOGNA-CAGLIARI (DAZN) Domenica 1 novembre Ore 12.30, UDINESE-MILAN (DAZN) Ore 15.00, TORINO-LAZIO (DAZN) Ore 15.00, SPEZIA-JUVENTUS (SKY) Ore 18.00, NAPOLI-SASSUOLO (SKY) Ore 18.00, ROMA-FIORENTINA (SKY) Ore ...

SamMyersII1 : @Maicuntent1986 Il problema è che nel prossimo turno questo continuerà ad arbitrare... Finché non vengono penalizza… - Dalla_SerieA : Torino, seduta tattica verso il Lecce - - Dalla_SerieA : Torino in campo: nel mirino il Lecce e la Coppa Italia - - UgoBaroni : RT @SkySport: Serie A, il calendario del prossimo turno - cerasottide : #paratici chiude il #paparesta di turno nello spogliatoio dell'allianz durante #JuveVerona , il paparesta di turno,… -

come le partite della terza giornata e i ritorni del primo turno delle varie Coppe, in calendario per venerdì 30 ottobre, che non saranno disputati. Salta anche la prima giornata del campionato Under ...“Abbiamo interpretato bene la gara dal punto di vista del ritmo e del collettivo - ha aggiunto il capitano, Riccardo Vecchi - Dobbiamo continuare su questa strada, a partire già dal prossimo turno”.