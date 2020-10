Programmi TV di stasera, mercoledì 28 ottobre 2020. Su Italia1 «Grease» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Olivia Newton-John e John Travolta in Grease Rai1, ore 21.35: Ulisse – Il piacere della scoperta – Replica Alberto Angela ripropone la puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta dedicata ad uno dei personaggi più intriganti della storia: Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia. In questa puntata, trasmessa per la prima volta nell’autunno del 2019, si racconterà la triste parabola e la leggenda nera che la storia le ha cucito addosso. Insieme ad Alberto Angela, si entrerà nella reggia di Versailles, dove Maria Antonietta arrivò appena quattordicenne. Nella sala degli specchi e lungo i maestosi giardini, negli appartamenti privati della regina, ritornati dopo un lungo restauro alla loro assurda magnificenza, e nel suo rifugio intimo e privato, il Petit Trianon, si scoprirà il vero volto di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Olivia Newton-John e John Travolta inRai1, ore 21.35: Ulisse – Il piacere della scoperta – Replica Alberto Angela ripropone la puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta dedicata ad uno dei personaggi più intriganti della storia: Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia. In questa puntata, trasmessa per la prima volta nell’autunno del 2019, si racconterà la triste parabola e la leggenda nera che la storia le ha cucito addosso. Insieme ad Alberto Angela, si entrerà nella reggia di Versailles, dove Maria Antonietta arrivò appena quattordicenne. Nella sala degli specchi e lungo i maestosi giardini, negli appartamenti privati della regina, ritornati dopo un lungo restauro alla loro assurda magnificenza, e nel suo rifugio intimo e privato, il Petit Trianon, si scoprirà il vero volto di ...

reportrai3 : ? La puntata di stasera in replica sabato alle 17.20 circa su @RaiTre ? Tra poco le inchieste su… - reportrai3 : ? Le inchieste di stasera tra poco su - LidiaBianchi1 : RT @reportrai3: ? La puntata di stasera in replica sabato alle 17.20 circa su @RaiTre ? Tra poco le inchieste su - zelluso74 : @Moonlightshad1 Anche io guardo questi programmi col contagocce ?? Ma stasera c’era la De Micheli, a me piace tantis… - piccolaee : stasera non ce la posso fare, tutti a guardare il collegio, pensò di essere l’unica che schifa questi programmi???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Covid, Alessia Marcuzzi salta le Iene: «Stasera non ci sarò, il test pungidito è positivo. Aspetto il tampone molecolare»

Covid, Alessia Marcuzzi salta le Iene: «Stasera non ci sarò, il test pungidito è positivo. Aspetto il tampone molecolare». La conduttrice del programma di ...

Antonino Chef Academy 2: stasera su Sky Uno Antonino Cannavacciuolo torna con la nuova edizione

Stasera su Sky Uno, e in streaming su NOW TV, arriva, alle 21:15, Antonino Chef Academy 2, la nuova stagione del format che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di mentore e giudice. Stasera su Sky ...

Covid, Alessia Marcuzzi salta le Iene: «Stasera non ci sarò, il test pungidito è positivo. Aspetto il tampone molecolare». La conduttrice del programma di ...Stasera su Sky Uno, e in streaming su NOW TV, arriva, alle 21:15, Antonino Chef Academy 2, la nuova stagione del format che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di mentore e giudice. Stasera su Sky ...