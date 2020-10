PES 2021: licenza Serie B e massima fedeltà nella rappresentazione dei giocatori (Di martedì 27 ottobre 2020) PES 2021 arriverà completo della Serie B italiana BKT e l’accordo con la FIGC permette la massima qualità dei modelli in gioco Come ormai sapete, PES 2021 è uscito come aggiornamento a se stante. Cambiamento fatto per dare lo spazio agli sviluppatori di realizzare la prossima iterazione della famosa Serie di videogiochi sul calcio, che arriverà su next gen e si baserà sul nuovo motore grafico Unreal Engine 5. Nel frattempo possiamo comunque godere dei nuovi rooster di giocatori, aggiornati alla più recente stagione del calcio. Gli appassionati potranno quindi gioire del fatto che Konami per PES 2021, ha ottenuto la licenza ufficiale della Serie B (BKT) e ha siglato un accordo con la ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 ottobre 2020) PESarriverà completo dellaB italiana BKT e l’accordo con la FIGC permette laqualità dei modelli in gioco Come ormai sapete, PESè uscito come aggiornamento a se stante. Cambiamento fatto per dare lo spazio agli sviluppatori di realizzare la prossima iterazione della famosadi videogiochi sul calcio, che arriverà su next gen e si baserà sul nuovo motore grafico Unreal Engine 5. Nel frattempo possiamo comunque godere dei nuovi rooster di, aggiornati alla più recente stagione del calcio. Gli appassionati potranno quindi gioire del fatto che Konami per PES, ha ottenuto laufficiale dellaB (BKT) e ha siglato un accordo con la ...

