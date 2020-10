Paratici Juventus, nuova multa: “Atteggiamento minaccioso verso l’arbitro” (Di martedì 27 ottobre 2020) Paratici Juventus – Fabio Paratici di nuovo nell’occhio del ciclone. Dopo la partita contro il Crotone il dirigente bianconero aveva ricevuto dal Giudice Sportivo una multa da 10mila euro. multa ricevuta perchè, non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara. Contro il Verona è arrivata una nuova sanzione, più grave della precedente. Paratici Juventus, nuova multa Adesso, due giorni dopo Juventus Verona, stessa sentenza: multa e diffida per Paratici, e questa volta ben 15mila euro di sanzione. E anche contro il Verona ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 ottobre 2020)– Fabiodi nuovo nell’occhio del ciclone. Dopo la partita contro il Crotone il dirigente bianconero aveva ricevuto dal Giudice Sportivo unada 10mila euro.ricevuta perchè, non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara. Contro il Verona è arrivata unasanzione, più grave della precedente.Adesso, due giorni dopoVerona, stessa sentenza:e diffida per, e questa volta ben 15mila euro di sanzione. E anche contro il Verona ...

