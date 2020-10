Oggi è un altro giorno, Beppe Convertini fa una gaffe “molte donne non …” , cala il gelo in studio (Di martedì 27 ottobre 2020) Le trasmissioni televisive, nonostante l’emergenza covid stanno procedendo e la Rai, che ha adottato un protocollo rigidissimo sta, per fortuna, riuscendo a mandare in onda tutte le sue trasmissioni. I problemi, comunque ci sono perché molti ospiti si preferisce averli in collegamento dalle loro case piuttosto che in studio ma, in ogni caso, si assicura la messa in onda. Sabato c’è stato qualche momento di disagio quando Marco Liorni, dopo aver salutato i telespettatori ad inizio trasmissione, ha mandato in onda la pubblicità ma al rientro non c’era più Liorni bensì una puntata de “L’allieva” e così tutti hanno pensato al covid mentre, in realtà, c’era in corso un’agitazione sindacale. Insomma, gli animi sono certamente tesi ma si va avanti pur se tra mille ... Leggi su baritalianews (Di martedì 27 ottobre 2020) Le trasmissioni televisive, nonostante l’emergenza covid stanno procedendo e la Rai, che ha adottato un protocollo rigidissimo sta, per fortuna, riuscendo a mandare in onda tutte le sue trasmissioni. I problemi, comunque ci sono perché molti ospiti si preferisce averli in collegamento dalle loro case piuttosto che inma, in ogni caso, si assicura la messa in onda. Sabato c’è stato qualche momento di disagio quando Marco Liorni, dopo aver salutato i telespettatori ad inizio trasmissione, ha mandato in onda la pubblicità ma al rientro non c’era più Liorni bensì una puntata de “L’allieva” e così tutti hanno pensato al covid mentre, in realtà, c’era in corso un’agitazione sindacale. Insomma, gli animi sono certamente tesi ma si va avanti pur se tra mille ...

