Napoli, il covid fa un’altra vittima: morto autista Eav, Cosimo aveva 57 anni (Di martedì 27 ottobre 2020) Non ce l’ha fatta Cosimo Mugnano, 57 anni, dipendente dell’Ente Autonomo Volturno. L’uomo era stato colpito dal covid, assieme ai suoi familiari più stretti e aveva patologie pregresse. Dopo una crisi respiratoria era stato ricoverato in ospedale. Napoli, morto autista Eav per covid: Cosimo aveva 57 anni “La seconda ondata covid fa la prima vittima … L'articolo Napoli, il covid fa un’altra vittima: morto autista Eav, Cosimo aveva 57 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Non ce l’ha fattaMugnano, 57, dipendente dell’Ente Autonomo Volturno. L’uomo era stato colpito dal, assieme ai suoi familiari più stretti epatologie pregresse. Dopo una crisi respiratoria era stato ricoverato in ospedale.Eav per57“La seconda ondatafa la prima… L'articolo, ilfa un’altraEav,57Teleclubitalia notizie dae ...

