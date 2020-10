Moonfall | al via le riprese | Donald Sutherland entra nel cast

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 ottobre 2020)affianca Halle Berry e Stanley Tucci neldi, pellicola fantascientifica scritta, diretta e prodotta da Roland Emmerich. Sono in corso ledi, pellicola fantascientifica da 120 milioni diretta da Roland Emmerich.ed Eme Ikwuakor si aggiungono a unall star, come svela Deadline. Insi racconta cosa accade quando una forza misteriosa sposta la Luna dalla sua orbita intorno alla Terra, minacciando quindi di stravolgere la vita come la conosciamo. Quando mancano solo alcune settimane prima dell'impatto con il nostro pianeta, un team improbabile intraprende una missione nello spazio, lasciando alle spalle tutte le persone che amano e rischiando ...