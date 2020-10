Lindsey Vonn attaccata per la cellulite: "Non sono una taglia zero e a me va benissimo" (Di martedì 27 ottobre 2020) In risposta agli haters la campionessa di sci ha sottolineato senza vergogna le proprie imperfezioni in un lungo post su Facebook La campionessa di sci risponde agli hater dopo essere stata criticata per delle foto in bikini pubblicate sui social Leggi su it.mashable (Di martedì 27 ottobre 2020) In risposta agli haters la campionessa di sci ha sottolineato senza vergogna le proprie imperfezioni in un lungo post su Facebook La campionessa di sci risponde agli hater dopo essere stata criticata per delle foto in bikini pubblicate sui social

Lindsey Vonn è l'ennesima vittima del body shaming sui social. Le offese e le critiche sono arrivate dopo aver pubblicato una foto in costume in cui mostra il suo corpo al naturale, senza filtri.

In costume Lindsey Vonn ha un fisico strepitoso. In vacanza con il compagno e alcuni amici per festeggiare il suo 36esimo compleanno, in costume ha sfoggiato curve da capogiro. Gli hater si sono ...

