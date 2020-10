La Farnesina sconsiglia i viaggi all’estero

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) Meglio evitare i viaggi all’estero: lo dice la Farnesina, che sul suo sito ha appena pubblicato un annuncio con cui sconsiglia ufficialmente a tutti i connazionali di evitare viaggi fuori dall’Italia «se non per ragioni strettamente necessarie». Il motivo è l’aggravarsi della situazione epidemiologica in tutta Europa che potrebbe mettere a rischio contagio i viaggiatori, ma anche complicare le procedure di partenza e di rientro.