Juventus, Graziani: “Non avrei venduto Pjanic, inspiegabile l’inutilizzo di Bentancur” (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono molteplici le critiche che riguardano la Juventus dopo il pareggio di domenica sera maturato contro il Verona di Ivan Juric allo Stadium. Ciccio Graziani, intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka, ha analizzato alcune scelte di Andrea Pirlo. In particolar modo è stato discusso il motivo del mancato utilizzo di Rodrigo Bentancur, sempre titolare con Sarri in panchina. Juventus: le parole di Graziani “Pensavo avessero messo sul mercato Bernardeschi quando hanno prelevato Kulusevksi. Ora non si capisce più quale è il suo ruolo anche perché si sta perdendo e giocando male. Leggi anche:Pogba Juventus, si può concretizzare: ma ad una sola condizione La Juventus ha tre calciatori simili come Chiesa, Cuadrado e Kulusevksi oltre all’ex ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono molteplici le critiche che riguardano ladopo il pareggio di domenica sera maturato contro il Verona di Ivan Juric allo Stadium. Ciccio, intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka, ha analizzato alcune scelte di Andrea Pirlo. In particolar modo è stato discusso il motivo del mancato utilizzo di Rodrigo Bentancur, sempre titolare con Sarri in panchina.: le parole di“Pensavo avessero messo sul mercato Bernardeschi quando hanno prelevato Kulusevksi. Ora non si capisce più quale è il suo ruolo anche perché si sta perdendo e giocando male. Leggi anche:Pogba, si può concretizzare: ma ad una sola condizione Laha tre calciatori simili come Chiesa, Cuadrado e Kulusevksi oltre all’ex ...

marioconver : @Ilarioforjuve @Chia895 Mi sembra ché non sólo Graziani... questo Comisso parla di più della Juventus ché della sua… - lizouxoliva : @RadioSportiva meno male che esiste Graziani per sapere quelle che succede alla juventus!!!!?? - StoriaAmore79 : 'Non puoi dare una Ferrari ad un..!' l'ex giocatore stronca Pirlo, sentite cos'ha detto! LE PAROLE?… - Chivas01233895 : RT @PACMAN4976: a @RadioSportiva Ciccio Graziani ha massacrato Pirlo. Ciccio Graziani che giudica l'allenatore della Juventus, Ciccio Grazi… - DTirinnanzu : RT @PACMAN4976: a @RadioSportiva Ciccio Graziani ha massacrato Pirlo. Ciccio Graziani che giudica l'allenatore della Juventus, Ciccio Grazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Graziani Pillole di Storia - Il Toro ribalta la Juve nella ripresa, doppietta di Graziani Torino Granata Che fine ha fatto Selvaggi, campione del mondo per caso

Ha giocato con Roma, Torino, Udinese e Inter avendo come compagni di squadra fenomeni come Zico o Rummenigge ma Franco Selvaggi deve la sua fama a un paio di anni magici con la maglia del Cagliari a i ...

Graziani: "In tre in pole per lo Scudetto"

Ciccio Graziani, ex Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, ...

Ha giocato con Roma, Torino, Udinese e Inter avendo come compagni di squadra fenomeni come Zico o Rummenigge ma Franco Selvaggi deve la sua fama a un paio di anni magici con la maglia del Cagliari a i ...Ciccio Graziani, ex Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, ...