Juve | rifinitura in vista del Barcellona | Bonucci in dubbio | attesa per Ronaldo

(Di martedì 27 ottobre 2020) TORINO - Archiviato il pareggio in campionato contro il Verona, 1-1,, ladi Andrea Pirlo prepara la sfida di Champions League contro ildi Messi e Pjanic in programma domani sera all'...

juventusfc : Verso Kiev ?? Le immagini dell'allenamento pre #DynamoJuve ?? - juventusfc : Seguite la rifinitura dei bianconeri su @JuventusTV! ?? - forumJuventus : ?? Juve, rifinitura vigilia #UCL ? Ramsey torna in gruppo ?? Si rivede anche De Ligt ?? - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Rifinitura #Juve: #Chiellini assente, #Bonucci a parte - tuttosport : Rifinitura #Juve: #Chiellini assente, #Bonucci a parte -

E' la vigilia di Juventus-Barcellona ed entrambe le squadre oggi avranno diversi impegni. In questi minuti è terminato l'allenamento di rifinitura del Barcellona che dopo pranzo partirà alla volta di ...Rifinitura pre-Barcellona per la Juve di Pirlo, costretta a fare i conti con numerose assenze, soprattutto in difesa. Chiellini non recupera, Bonucci potrebbe invece correre un rischio abbastanza ...